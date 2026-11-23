По его словам, атака длилась более 6 часов. В результате свою деятельность приостановил Новошахтинский завод нефтепродуктов (АО «НЗНП»).

«Экстренные службы на месте происшествия ведут работы по локализации последствий ночной вражеской атаки», - написал глава области в своём канале в «Максе».

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Киев ослушался требований президента США Дональда Трампа о прекращении атак на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

