Регулятор: ситуация с запасами угля на ТЭС Украины - критическая

Ситуация с запасами угля на ТЭС Украины критическая, сообщает РИА Новости со ссылкой на национальную комиссию, осуществляющую госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Там считают, что такая ситуация может спровоцировать возникновение общесистемной аварии и введение графиков аварийного отключения света. «Ежедневное уменьшение запасов угля угрожает стабильной работе энергоблоков ТЭС», - отмечает НКРЭКУ.