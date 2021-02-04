Регулятор: ситуация с запасами угля на ТЭС Украины - критическая

Ситуация с запасами угля на ТЭС Украины критическая, сообщает РИА Новости со ссылкой на национальную комиссию, осуществляющую госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Там считают, что такая ситуация может спровоцировать возникновение общесистемной аварии и введение графиков аварийного отключения света. «Ежедневное уменьшение запасов угля угрожает стабильной работе энергоблоков ТЭС», - отмечает НКРЭКУ.

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По состоянию на 31 января текущего года, запасы топлива на складах ТЭС с ноября 2020 уменьшились в 5,7 раза - до 436,8 тысяч тонн.

Ранее бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал увеличение цен на газ в стране «мегааферой», сообщает RT. По его словам, голубое топливо «приобретают условно за 3-4 гривны, а людям продают по 6,99 гривны плюс доставка, то есть по 8,5-9 гривен».

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:УгольУкраина
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