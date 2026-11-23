«Я не вижу предпосылок для окончания конфликта, хотя бы потому, что глобалисты, стоящие за Владимиром Зеленским, делают все, чтобы повысить градус этого конфликта. Достаточно посмотреть на удары на Балтике и в Средиземном море, атаки в районе Калининграда, повышение частоты терактов. С одной стороны, часто обострение идет перед концом. С другой стороны, слишком большие деньги и слишком большая выгода от этого конфликта у наших врагов. Поэтому я здесь оптимизма не разделяю, к сожалению», - отметил он.

По его словам, Украине нужна передышка перед зимой.

«Все тянут для того, чтобы повысить уровень конфронтации. Трамп на словах столько войн закончил, но пока на деле ничего нет. Границу мы будем держать, а также готовиться к провокациям. Максимум, что они попытаются сделать, это получить передышку, чтобы пережить зиму. Спустя четыре годы мы начали бить по мостам и энергетике врага, это очень болезненные удары для режима Зеленского. А Британия, например, уже начала производство дронов для ВСУ, поэтому конфликт пока только усложняется и усиливается», - рассказал он.

Завершение конфликта на Украине в течение недели невозможно без ущемления интересов России, заявил НСН профессор Академии Военных Наук (АВН), политолог, американист Сергей Судаков.

