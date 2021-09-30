«Пустые угрозы». Эксперт заверил, что России не стоит бояться украинских «санкций»

Олейник считает, что украинцы развлекают россиян различными заявлениями, тем самым отвлекая от главного.

«Они хотят, чтобы мы смотрели на сцену или на манеж, а нам нужно обратить внимание на закулисье. Там – серьезные дяди, например, американцы, которые реально управляют Украиной. Они все делают для того, чтобы мы обращали на этих клоунов внимание. Это люди абсолютно неадекватные, но они отвлекают нас. Чем они могут навредить РФ, если даже свинину украинцы закупают у России? Это ж наша украинская гордость была: сало и свинина. Оказывается, примерно 2,5 тысячи тонн свинины мы закупаем у России ежегодно. Что еще мы можем сделать России назло? Не россияне работают на Украине, а украинцы – в России как трудовые мигранты», - отметил Олейник.

По его мнению, усилить напряженность между Россией и Украиной могут США.

«Реально американцы могут обострить ситуацию на Донбассе, но большие политики так не делают. Они не мешают большой цели, а она тут одна: прекратить этот балаган, объединить народ, жить в мире и дружбе. Надо больше обращать внимание на закулисье. Я бы переложил всю ответственность за возможные последствия управления Украиной на европейцев и американцев. Ребята, вы взяли на ручное управление страну, назначаете кадры. Что это за эксперименты с вашим американским топливом? А если что-то случится на атомных электростанциях? Там даже гайку нельзя заменить. А если вдруг рванет, как Чернобыль?», - возмутился Олейник.

По его словам, украинские власти делают вид, будто управляют страной.

«Они создают видимость, что есть государство, что они что-то там представляют. Нет субъектности государства. Есть объект. Власти ловят хайп, когда говорят, что Зеленский хочет встретиться с Путиным. В чем проблема? Так встреться! Мы имеем дело с очень жестокими людьми, которые играют и играются. Надо обращать внимание на сценаристов и режиссеров», - уверен Олейник.

Ранее украинский адвокат в прямом эфире ударила польского политолога за слова о Донбассе.