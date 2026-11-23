Строгий рынок: Почему в России вдвое сократилось число работающих пенсионеров
Сегодня рынок работодателя стал более строгим: работодателю не нужно прилагать особые усилия, чтобы найти нужного специалиста, — специалисты сами приходят, сказал НСН Валерий Рязанский.
Семь‑восемь лет назад в России было достаточно большое число работающих пенсионеров — порядка 14-15 миллионов человек, сейчас их 7,5-8 миллионов, сказал в пресс-центре НСН председатель президиума центрального правления Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» Валерий Рязанский.
«Уровень пенсионного обеспечения отстает от потребностей. Это главная мотивационная составляющая, которая определяет готовность людей пенсионного возраста участвовать в экономике. Буквально семь‑восемь лет назад мы фиксировали достаточно большое число работающих пенсионеров — порядка 14-15 миллионов человек. Сейчас их 7,5-8 миллионов, то есть почти в два раза меньше, чем было раньше. На это повлияла специфическая ситуация, сложившаяся на рынке труда. Сегодня рынок работодателя стал более строгим: работодателю не нужно прилагать особые усилия, чтобы найти нужного специалиста, — специалисты сами приходят», — сказал собеседник НСН.
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала в пресс-центре НСН рассказала, что граждане старше 50 лет могут бесплатно освоить новую специальность, и отметила, что на практике представители старшего поколения уверенно осваивают даже IT‑направления.
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