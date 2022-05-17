Кому «зрада», кому – победа: Зеленский разрешил сдать «Азовсталь»

С территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе вышли и сдались в плен около 300 бойцов ВСУ. Среди них порядка 50 раненных госпитализировали в больницу Новоазовска в ДНР, остальных увезли на автобусах в сторону Еленовки. Первые допросы сдавшихся украинских боевиков планируются утром 17 мая.

Первым о сдаче украинских военных сообщило Минобороны РФ, с которым Киев согласовал гуманитарный коридор.

«16 мая с.г. в результате переговоров с заблокированными на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе представителями украинских военнослужащих, достигнута договоренность о вывозе раненых», - говорилось в сообщении.

Комментарии украинских официальных лиц последовали только спустя несколько часов, вечером того же дня.