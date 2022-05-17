Кому «зрада», кому – победа: Зеленский разрешил сдать «Азовсталь»
Украина разрешила бойцам «Азовстали» выйти с комбината для «сохранения жизни», при этом Россия заявляет об их полной сдаче в плен.
С территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе вышли и сдались в плен около 300 бойцов ВСУ. Среди них порядка 50 раненных госпитализировали в больницу Новоазовска в ДНР, остальных увезли на автобусах в сторону Еленовки. Первые допросы сдавшихся украинских боевиков планируются утром 17 мая.
Первым о сдаче украинских военных сообщило Минобороны РФ, с которым Киев согласовал гуманитарный коридор.
«16 мая с.г. в результате переговоров с заблокированными на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе представителями украинских военнослужащих, достигнута договоренность о вывозе раненых», - говорилось в сообщении.
Комментарии украинских официальных лиц последовали только спустя несколько часов, вечером того же дня.
Украинский гарнизон Мариуполя не сдавался с 24 февраля. Причиной вчерашней сдачи, по всей вероятности, стал приказ Генштаба ВСУ сохранить жизнь личного состава. Там также заявили, что все поставленные задачи, главная из которых - оттянуть на себя российские войска и замедлить их наступление - были выполнены. При этом о сдаче бойцов в плен Генштаб не говорит.
Как сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, в Еленовку были доставлены 211 человек для их обмена на российских солдат. Когда это произойдет она не уточнила. Российская сторона в свою очередь об обмене ничего не сообщает.
«Продолжаются меры по спасению остальных бойцов с «Азовстали». К сожалению, деблокировать Мариуполь военным путем невозможно. Сейчас самое главное - сберечь жизни наших военных», - заявила Маляр.
После приказа Генштаба ВСУ президент Украины Владимир Зеленский записал обращение, в котором отметил, что военные «нужны Украине живыми». Его комментарий по ситуации вокруг «Азовстали» уложился в минуту, после чего украинский президент перешел к другим темам.
«Благодаря действиям украинских военных – Вооруженных Сил Украины, разведки, а также переговорной группы, Международного комитета Красного Креста и ООН надеемся, что удастся сохранить жизнь наших ребят», - сказал он.
Между тем украинское издание «Страна» сообщило, что на «Азовстали» якобы находится еще порядка двух тысяч человек, и пишет при этом о первом этапе прекращения сопротивления: по-видимому, сдаваться будут и остальные. Отмечается, что произошедшее могут воспринять на Украине как предательство, в то время как для России это будет победа.
«После того, как Азовсталь покинет последний украинский военный битва за Мариуполь будет считаться законченной. Что <...>, возможно, станет поводом для «зрады» в Украине», - говорится в Telegram-канале издания.
В России у некоторых наблюдателей есть мнение, что боевикам с «Азовстали» нельзя было делать поблажек и допускать их обмен на российских военнопленных. Об этом, в частности, неоднократно заявлял экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков.
«Тот, кто в РФ даст санкцию на такой обмен - де-факто совершит акт предательства по отношению к своему государству и своей армии», - заявлял Стрелков на своей странице «ВКонтакте».
При этом вчера Стрелков иронично отреагировал на вывоз раненных боевиков с «Азовстали».
«Министерство обороны РФ заявило, что достигнута договоренность о вывозе раненых боевиков «Азова» с территории завода на лечение в тыл войск РФ. Очень гуманно… Но нельзя останавливаться на достигнутом! И следующим шагом может стать снабжение осажденных всем необходимым. Предлагаю каждый день возить им завтрак, обед и ужин», - написал он в своем Telegram-канале.
Договоренность о вывозе раненых украинских военных с «Азовстали» была достигнута в понедельник. Переговоры проводились с заблокированными на территории предприятия представителями украинских военнослужащих.
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