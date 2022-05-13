Киев хочет подписать документ об эвакуации с «Азовстали»
Власти Украины хотят подписать документ о том, как будет проходить эвакуация с территории предприятия «Азовсталь» в Мариуполе, заявила украинский вице-премьер Ирина Верещук.
«Мы хотим, чтобы был подписан документ: как именно будет происходить эвакуация с "Азовстали", готовимся к подписанию», — сообщает пресс-служба министерства по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий в Telegram-канале со ссылкой на Верещук.
Утверждается, что посредником в текущем раунде переговоров выступит Турция.
Напомним, Киев предложил властям РФ обменять раненых украинских военных, находящихся на территории завода «Азовсталь», на пленных россиян.
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