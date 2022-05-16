Кадыров считает, что Турция не должна помогать в эвакуации боевиков с «Азовстали»

Турция не должна способствовать эвакуации раненых боевиков с территории украинского предприятия «Азовсталь», сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы Чечни Рамзана Кадырова, который обратился к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

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По словам Кадырова, члены запрещенного в России нацистского батальона «Азов» регулярно допускают высказывания, оскорбляющие исламские ценности и высмеивающие религию.

Как отметил российский политик, азовцы являются убийцами, которых западные страны пытаются представить в качестве «невинных жертв российской агрессии».

Напомним, Турция готова направить корабль для эвакуации украинских националистов и мирных жителей с территории завода «Азовсталь», сообщил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров призвал Турцию не портить свою репутацию и вмешиваться в вопрос эвакуации украинских боевиков с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.

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ФОТО: Источник: https://vk.com/ramzan
ТЕГИ:УкраинаТурцияРамзан Кадыров
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