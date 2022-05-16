Кадыров считает, что Турция не должна помогать в эвакуации боевиков с «Азовстали»
Турция не должна способствовать эвакуации раненых боевиков с территории украинского предприятия «Азовсталь», сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы Чечни Рамзана Кадырова, который обратился к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.
По словам Кадырова, члены запрещенного в России нацистского батальона «Азов» регулярно допускают высказывания, оскорбляющие исламские ценности и высмеивающие религию.
Как отметил российский политик, азовцы являются убийцами, которых западные страны пытаются представить в качестве «невинных жертв российской агрессии».
Напомним, Турция готова направить корабль для эвакуации украинских националистов и мирных жителей с территории завода «Азовсталь», сообщил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров призвал Турцию не портить свою репутацию и вмешиваться в вопрос эвакуации украинских боевиков с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.
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