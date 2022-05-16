В ДНР рассказали о группе украинских военных, вышедших из «Азовстали» с белым флагом

«Из "нашего" тоннеля вышли первые десять человек военных с белыми флагами — додавливаем таки», — написал Ходаковский в своем Telegram-канале.

Командир «Востока» опубликовал видео, на котором показана периферия вокруг «Азовстали», благодаря которой украинские силовики могут выходить «на свежий воздух», пишет Газета.ру. Как отметил Ходаковский, основная задача подразделений ДНР — локализовать противника в зоне основных цехов комбината, которые уничтожает российская авиация, и заставить сдаться.

Силы РФ и ДНР в ходе специальной военной операции на Украине взяли под контроль основную территорию Мариуполя, при этом на «Азовстали» в промзоне остаются украинские военные и иностранные бойцы, участвующие в боевых действиях на стороне Киева, напоминает Ura.ru.

