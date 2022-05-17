Сотни украинских боевиков вывезли автобусами с «Азовстали»

Около 300 боевиков Украины вышли с территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, сообщает телеканал «360».

В ДНР рассказали о группе украинских военных, вышедших из «Азовстали» с белым флагом

Среди боевиков около 50 раненых, которых госпитализировали в ЦРБ Новоазовска в ДНР. Остальных увезли на автобусах в сторону Еленовки.

Травмированные боевики скрыли свои лица от телекамер за темными шторками. Когда автобус приехал, первыми из салона вышли российские военные с автоматами.

Первые допросы сдавшихся украинских боевиков планируются утром 17 мая.

Ранее пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара предложила провести эвакуацию раненых украинских солдат, которые находятся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, по Чёрному морю в Стамбул.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БоевикиУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры