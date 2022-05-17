Сотни украинских боевиков вывезли автобусами с «Азовстали»

Среди боевиков около 50 раненых, которых госпитализировали в ЦРБ Новоазовска в ДНР. Остальных увезли на автобусах в сторону Еленовки.

Травмированные боевики скрыли свои лица от телекамер за темными шторками. Когда автобус приехал, первыми из салона вышли российские военные с автоматами.

Первые допросы сдавшихся украинских боевиков планируются утром 17 мая.

Ранее пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара предложила провести эвакуацию раненых украинских солдат, которые находятся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, по Чёрному морю в Стамбул.

