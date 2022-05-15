СМИ: Бывшие британские военные оказались заблокированы на «Азовстали» в Мариуполе

«Все трое парней на металлургическом заводе служили в британской армии. Я знаю, что двое служили в Афганистане, но, как и я, они были удивлены интенсивностью конфликта», - цитирует его РИА Новости.

Наемник рассказал, что заблокированные на «Азовстали» соотечественники оказались на Украине до начала российской военной спецоперации. Вместе с ними на территории комбината есть еще один военный британец, который воюет на Украине с 2014 года. Он тяжело ранен.

Журналисты отмечают, что боевикам рекомендовали «оставить патрон для себя, потому что никому не хочется попасть в плен».

Ранее украинский вице-премьер Ирина Верещук заявила, что власти Украины хотят подписать документ о том, как будет проходить эвакуация с территории предприятия «Азовсталь» в Мариуполе.

