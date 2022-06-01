Обиженные на Софию беженцы с Украины бегут из Болгарии

Беженцы с Украины активно уезжают из Болгарии, их поток резко увеличился на днях. По данным болгарского информационного портала Dir.bg., украинцы выражают недовольство отношением к ним со стороны местных властей.

Беженцы сочли озвученную позицию вице-премьера Калины Константиновой «грубой и бесчеловечной». Чиновница объявила о приостановке программы по переселению украинцев во внутренние районы республики. Она объяснила это пустыми автобусами и поездами, на которых украинцев должны были отправить на местные курорты.

По оценке главы украинских объединений в Болгарии Олены Коцевой, вице-премьер вела себя высокомерно и не выказала должного сочувствия. По её словам, люди, пережившие обстрелы, хотят иметь какую-то безопасность и не желают находиться там, где нет доступа к медицине.

Однако премьер-министр Болгарии Кирилл Петков подчеркнул, что в течении трёх месяцев беженцам была представлена «беспрецедентная поддержка», они, в частности, проживали бесплатно в лучших отелях страны. Сейчас же, пришло время понять, что болгарское государство не может бесконечно обеспечивать такие роскошные условия, подчеркнул глава правительства . По его словам, наступает более ожидаемая для беженцев реальность.

Власти Болгарии приняли решение сократить размер компенсаций на питание и проживание беженцев, размещенных в отелях и на базах отдыха. Украинцы будут получать ежесуточно вместо 40 левов - 15 (около 7,5 евро).

