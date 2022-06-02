Польша отменит пособия для большинства украинских беженцев

Большинство находящихся в Польше украинских беженцев с 1 июля лишится ежедневного пособия. Об этом пишет Rzeczpоspolita, ссылаясь на заявление замглавы Министерства внутренних дел и администрации и представителя правительства по делам беженцев Павла Шефернакера.

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Таким образом Варшава планирует стимулировать переселенцев начать самостоятельно зарабатывать и обеспечивать свои потребности.

При этом пособие продолжат получать инвалиды, беременные и многодетные женщины, пишет РИА ФАН.

«Это решение в какой-то мере показывает, что поддержка подходит к концу, пора возвращаться на Украину», — отметил польский профессор Петр Длугош.

Ранее Шефернакер заявил, что Польше недостаточно выделяемых Еврокомиссией средств на содержание украинских беженцев, пребывание более 3,6 млн переселенцев требует миллиардных вложений, напоминает РЕН ТВ.

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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:БеженцыУкраинаПольша
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