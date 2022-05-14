Поляки призвали украинских беженцев вернуться на родину

Путин по телефону заявил финскому коллеге Ниинисте, что отказ от политики военного нейтралитета был бы ошибочным для Хельсинки

Путин поздравил шейха бен Заида Аль Нахайяна с избранием на пост президента ОАЭ

Хинштейн: в РФ ускорят процедуру рассмотрения заявлений на переселение для соотечественников

Гидрометцентр: в Москве и Подмосковье в воскресенье температура воздуха будет в районе + 15 +17 градусов, возможны небольшие осадки