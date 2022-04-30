СМИ: Французы изнурены присутствием 70 тысяч украинских беженцев
Французы ощущают разочарование, они изнурены из-за присутствия в стране, в своих семьях украинских беженцев, пишет газета Le Figaro.
По данным Управления по иммиграции и интеграции Франции, около 70 тыс. украинцев, находящихся на территории страны, обеспечены ежемесячным пособием. Его размер составляет €426. Однако, сообщает РИА Новости, этих средств украинцам часто не хватает.
По данным французского издания, на процедуру оформления выплаты требуется несколько недель. При этом французы, которые решили принять в своих семьях беженцев, от своего государства не получают никакой финансовой компенсации.
Так, одному из гостеприимных французов пришлось отказаться от «какой-либо общественной и семейной жизни» из-за беженцев.
«Их нужно сопровождать в путешествиях, делать покупки, выполнять административные процедуры. Я перегружен и очень мало сплю», — заявил цитирует его RT.
Жительница Франции, у которой остановилась украинка с тремя детьми, пожаловалась, что «больше нет интимной обстановки, семейной жизни». Француженка надеялась на быстрое урегулирование кризиса или помощь своего государства.
В марте президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа продолжит предоставление Украине экономической, военной и гуманитарной помощи.
Ранее верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в своем Twitter заявил, что с начала спецоперации России Украину покинули два миллиона человек.
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