Захарова: Великобритания собирается депортировать украинских беженцев в Африку

По ее словам, министерство внутренних дел Британии опубликовало соответствующее руководство по депортации выходцев из Украины, которые попали в Великобританию через безопасные третьи страны: Польшу и Францию.

Захарова также отметила, что из страны могут быть высланы беженцы из Афганистана, которые «сотрудничали там с британскими силовиками».

Ранее британские СМИ сообщили, что украинские беженцы сталкиваются с плохими условиями в Великобритании.