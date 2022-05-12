Захарова: Великобритания собирается депортировать украинских беженцев в Африку
Великобритания собирается депортировать украинских беженцев в Руанду. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, министерство внутренних дел Британии опубликовало соответствующее руководство по депортации выходцев из Украины, которые попали в Великобританию через безопасные третьи страны: Польшу и Францию.
Захарова также отметила, что из страны могут быть высланы беженцы из Афганистана, которые «сотрудничали там с британскими силовиками».
Ранее британские СМИ сообщили, что украинские беженцы сталкиваются с плохими условиями в Великобритании.
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