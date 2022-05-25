В России предложили доплачивать работодателям за наем украинских беженцев

Согласно документу, в текущем году могут быть введены субсидии из Фонда социального страхования (ФСС) для работодателей, которые берут на работу лиц, прибывших в РФ «в экстренном порядке»; россиян, которые потеряли работу из-за сокращений или ликвидации организации; сотрудников, отправленных в простой.

В сопроводительной записке к проекту постановления указывается, что эта мера позволит предупредить рост безработицы в условиях санкций. По оценкам Минтруда, нововведение коснется около 15 тысяч беженцев и 60 тысяч россиян под угрозой увольнения, отмечает Ura.ru.

Инициативу планируют рассмотреть 27 мая на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, пишет Газета.ру.

