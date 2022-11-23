Холод и темнота: Последствия масштабных ударов по Украине

О попаданиях в различные объекты, взрывах и работе ПВО сообщили в нескольких украинских регионах. Глава Львова Андрей Садовой заявил, что по всему городу пропало электричество. В свою очередь глава львовской областной администрации Максим Козицкий сообщил, что в регионе был зафиксирован удар по электроподстанции.

«Два ракетных удара по электроподстанции во Львовской области. Яворовский, Львовский и Червоноградский районы без электроэнергии», - написал Козицкий в своем Telegram-канале.

При этом глава военной администрации Киева Алексей Кулеба сообщил, что в области были зафиксированы попадания по объектам критической инфраструктуры и якобы жилому сектору. Как сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в своем Telegram-канале, попадание в жилой дом было в Вышгороде.