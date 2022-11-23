Холод и темнота: Последствия масштабных ударов по Украине
После ударов по территории Украины во многих городах отключилось электричество, наблюдаются перебои с водой и связью, при этом блэкаут затронул даже Молдавию и Приднестровье.
В середине дня 23 ноября стали поступать сообщения о воздушной тревоге и ударах на Украине. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о попадании в объект инфраструктуры. Позднее он заявил о еще нескольких взрывах в разных районах Киева и подтвердил, что в некоторых районах города пропало электроснабжение. Удары были зафиксированы также в Львовской и Николаевской областях, Одессе, Харькове, Днепре и на контролируемой Киевом части Запорожской области. При этом электричество пропало также в Молдавии и Приднестровье, после чего молдавский президент заявила, что страна больше не может доверять России.
ВЗРЫВЫ, ПВО И «ОСТАНОВКА» АЭС
О попаданиях в различные объекты, взрывах и работе ПВО сообщили в нескольких украинских регионах. Глава Львова Андрей Садовой заявил, что по всему городу пропало электричество. В свою очередь глава львовской областной администрации Максим Козицкий сообщил, что в регионе был зафиксирован удар по электроподстанции.
«Два ракетных удара по электроподстанции во Львовской области. Яворовский, Львовский и Червоноградский районы без электроэнергии», - написал Козицкий в своем Telegram-канале.
При этом глава военной администрации Киева Алексей Кулеба сообщил, что в области были зафиксированы попадания по объектам критической инфраструктуры и якобы жилому сектору. Как сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в своем Telegram-канале, попадание в жилой дом было в Вышгороде.
В Киеве заявили о необходимости эвакуации части города на случай длительном отключения электричества
Взрывы звучали также в Одессе, Николаевской области, Харькове, Днепре и на контролируемой Киевом части Запорожской области. Глава областной военной администрации Одессы Максим Марченко сообщил, что в регионе отсутствует электроснабжение. В Николаевской области работала ПВО, затем там начались аварийные отключения электроэнергии, сообщил глава областной администрации Виталий Ким.
В Харькове же остановилось метро и электротранспорт. Мэр города Игорь Терехов сообщал, что людей начали эвакуировать из метрополитена. В ходе продолжающихся ударов депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что на Южно-Украинской АЭС произошла аварийная остановка энергоблоков. Так, АЭС расположена в Николаевской области на юге Украины. Также украинские власти отметили, что от энергосистемы отключены энергоблоки Ровенской и Хмельницкой АЭС.
В энергетической компании «Укрэнерго» пояснили, что во всех регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Позже там отметили, что аварийные отключения света будут продолжаться в течение суток. Кроме того, по всей территории Украины начались значительные перебои с интернетом. По данным украинских СМИ, в ряде городов начались перебои и с водой.
БЛЭКАУТ В МОЛДАВИИ И ПРИДНЕСТРОВЬЕ
На фоне ударов по территории Украины поступила информация об отключении электричества в Молдавии. Такие же сообщения поступили из непризнанного Приднестровья. Вице-премьер и министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну заявил, что в стране повторилась ситуация, которая была 15 ноября, когда также отключалось электроснабжение после ракетных ударов по Украине.
«Уважаемые граждане, сегодня у нас повторение ситуации. Энергокомпания Moldelectrica работает над восстановлением подключения», — приводятся слова Спыну в Telegram-канале правительства Молдавии.
Молдавская распределительная компания Premier Energy Distribution сообщила, что в стране произошло аварийное отключение энергоснабжения. Компания призвала потребителей проявить понимание, так как «причина находится вне зоны управления оператора распределительной системы». В свою очередь Национальная полиция Молдавии призвала водителей проявлять осторожность при движении в темное время суток в условиях отсутствия уличного освещения и неработающих светофоров.
Между тем молдавская пограничная полиция сообщила, что во многих подразделениях отключилась электроэнергия. Там уточнили, что для продолжения работы были запущены электрогенераторы.
О перебоях с подачей электричества в непризнанном Приднестровье сообщил телеканал ТСВ.
«В Приднестровье опять перебои со светом. Сообщения приходят от Рыбницы до Днестровска. В Парканах рядом с Тирасполем тоже нет света», — говорится на странице канала в соцсети «ВКонтакте».
МВД непризнанной республики также сообщило о выключении всех светофоров в Приднестровье. Кроме того, сообщается о перебоях с интернетом, водой, в том числе в Тирасполе и Бендерах, остановке некоторых котельных и отключениях оборудования в больницах и поликлиниках.
На фоне масштабного отключения электричества Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии вызвало посла России Олега Васнецова. По данным РИА Новости, посол был вызван для объяснения массовых отключений электроэнергии в республике.
Президент Молдавии Майя Санду уже обвинила Россию в массовых отключениях электроэнергии в стране после бомбардировок объектов энергетической инфраструктуры Украины. По ее словам, власти не могут доверять «режиму, который оставляет нас в темноте и холоде». Также Санду подчеркнула, что госучреждения страны работают над устранением технических неполадок.
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