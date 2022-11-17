Песков: ВС РФ наносят удары по военной инфраструктуре Украины

Вооруженные Силы России подвергают ударам инфраструктуру, имеющую прямое или косвенное отношение к военному потенциалу Украины. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

По его словам, удары наносятся и потому, что руководство Украины по-прежнему не намерено выходить на переговоры.

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«Специальная военная операция продолжается, и ее продолжение не зависит от климатических, от погодных условий», - добавил представитель Кремля.

Ранее Песков отказал Зеленскому в публичных переговорах, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияПереговорыУкраинаДмитрий Песков
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