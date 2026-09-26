Макрон не исключил, что будет баллотироваться на третий срок
Французский лидер Эммануэль Макрон допустил возможность возвращения на президентский пост в будущем.
В интервью изданию Variety на вопрос о третьем сроке он ответил: возвращение — шаг нестандартный, но жизнь порой изобретательнее любого сценария, так что «посмотрим».
При этом Макрон заверил, что в мае 2027 года покинет должность, как того требует конституция.
Выборы президента Франции назначены на 18 апреля 2027 года, второй тур — на 2 мая, если он понадобится. Действующий глава государства не вправе баллотироваться вновь, поскольку уже находится на втором сроке подряд.
Своё участие в выборах планирует также Марин Ле Пен, возглавляющая парламентскую фракцию «Национального объединения». Эта возможность открылась ей в начале июля после смягчения приговора по делу о незаконном использовании средств Европарламента, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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