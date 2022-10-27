Украинские энергетики предрекли отключение электричества в половине Киева
Половина столицы Украины может быть обесточена. Это предсказали сотрудники компании Yasno, входящей в энергохолдинг ДТЭК, сообщил 27 октября ТАСС.
Представители организации уточнили, что обычно Киев потребляет 1000-12000 МВт электроэнергии. Сегодня ориентировочная мощность находится на уровне 600-800 МВт. Следовательно, полгорода может остаться без энергоснабжения.
Также уточняется, что ситуация резко ухудшилась после атаки российскими военными объектов энергетической инфраструктуры Киевской области прошедшей ночью.
Ранее стало известно, что Евросоюз в экстренном порядке выделит Украине один миллиард евро и направит 400 электрогенераторов для срочного восстановления энергоснабжения. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru