Украинские энергетики предрекли отключение электричества в половине Киева

Половина столицы Украины может быть обесточена. Это предсказали сотрудники компании Yasno, входящей в энергохолдинг ДТЭК, сообщил 27 октября ТАСС.

Премьер Украины: сотни населенных пунктов после обстрелов остались обесточены

Представители организации уточнили, что обычно Киев потребляет 1000-12000 МВт электроэнергии. Сегодня ориентировочная мощность находится на уровне 600-800 МВт. Следовательно, полгорода может остаться без энергоснабжения.

Также уточняется, что ситуация резко ухудшилась после атаки российскими военными объектов энергетической инфраструктуры Киевской области прошедшей ночью.

Ранее стало известно, что Евросоюз в экстренном порядке выделит Украине один миллиард евро и направит 400 электрогенераторов для срочного восстановления энергоснабжения. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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