В Киеве отключили светофоры ради экономии электричества

В Киеве отключили светофоры в целях экономии электроэнергии. Об этом сообщают местные СМИ.

По данным СМИ, частично отключили электричество на левом берегу Днепра в Киеве. Также перебои с подачей электроэнергии наблюдаются в Троещине — в самом большом жилом массиве города с населением в 300 тысяч человек.

Военная операция РФ ведется на территории Украины уже более семи месяцев.

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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
ТЕГИ:ЭлектричествоКиев
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