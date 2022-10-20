В Киеве отключили светофоры ради экономии электричества
20 октября 202222:20
В Киеве отключили светофоры в целях экономии электроэнергии. Об этом сообщают местные СМИ.
По данным СМИ, частично отключили электричество на левом берегу Днепра в Киеве. Также перебои с подачей электроэнергии наблюдаются в Троещине — в самом большом жилом массиве города с населением в 300 тысяч человек.
Военная операция РФ ведется на территории Украины уже более семи месяцев.
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20 октября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru