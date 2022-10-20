В Киеве отключили светофоры ради экономии электричества

В Киеве отключили светофоры в целях экономии электроэнергии. Об этом сообщают местные СМИ.



По данным СМИ, частично отключили электричество на левом берегу Днепра в Киеве. Также перебои с подачей электроэнергии наблюдаются в Троещине — в самом большом жилом массиве города с населением в 300 тысяч человек.

Военная операция РФ ведется на территории Украины уже более семи месяцев.

