В Киеве заявили о необходимости эвакуации части города на случай длительном отключения электричества
Из-за отсутствия возможности оперативно восстановить энергетическую инфраструктуру зимой есть необходимость эвакуировать часть населения Киева. Об этом заявил исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телеканала «Рада» 6 ноября.
«Исключать выключения автоматикой системы электроснабжения нельзя. Такое может случиться <...>. Вопрос, сколько времени понадобится, чтобы включить систему после блэкаута. Если сработает автоматика, и будет источник питания, который позволит подключить Киев, то это вопрос часов, пока система развернется. Если же не будет источника питания, а его нужно будет предоставлять через возобновление, скажем, подстанций или линий, то это не часы, это хуже ситуация. Особенно если температура за окном будет минусовая, это вопрос отопления. И именно в этом случае, когда нельзя вернуть свет, то есть нельзя включить систему из-за отсутствия источника питания, и на это нужно много часов, а на улице холодно, в этом случае могут задаваться вопросы об эвакуации определенной части населения», - цитирует Сахарука ТАСС.
Ранее стало известно, что власти Киева начали готовиться к «тотальной эвакуации» жителей столицы Украины. Всего планируется вывезти 3 млн человек. Об этом пишет The New York Times.
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