«Господство в воздухе»: Блокировку ЧВК «Вагнер» в Артемовске назвали невозможной

Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в ВСУ есть «консенсус» по защите Бахмут, несмотря на риск окружения российскими войсками. При этом основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что российские штурмовые отряды блокируют Артемовск, а, чтобы им помешать, ВСУ создали несколько группировок. Как пояснил Пригожин, их цель — заблокировать самих бойцов «Группы Вагнера». Павел Калмыков отметил, что у ВСУ нет шансов отстоять город.

«Возможности заблокировать ЧВК "Вагнер" у ВСУ не будет, потому что город практически окружен, все дороги простреливаются. Они могут перебросить какие-то резервы, но при господстве российской артиллерии и авиации в воздухе им очень сложно будет что-либо предпринять. Артемовск не превратится в ловушку для России. Сейчас стоит вопрос о том, чтобы зачистить там все, чтобы оставшиеся войска Украины там прекратили сопротивление. Личного состава там осталось больше, чем в Мариуполе, все это потребует времени. Дальше нужно будет брать другие населенные пункты. Но если падет Артемовск, то дальше дело пойдет веселее», - сказал Калмыков.

Он отметил, что российское командование поставило задачу по взятию Артемовска, потому что именно оттуда идут обстрелы Донецка. По словам Калмыкова, весь Донбасс – это насыщенная укрепрайонами местность, поэтому там так сложно проходят боевые действия.