«Господство в воздухе»: Блокировку ЧВК «Вагнер» в Артемовске назвали невозможной
Артемовск не превратится в ловушку для России, при этом после взятия города под контроль дело пойдет намного веселее, отметил в эфире НСН Павел Калмыков.
Украинские военные не смогут заблокировать ЧВК «Вагнер» в Артемовске, город почти окружен, все дороги простреливаются, при этом Россия занимает господствующее положение в воздухе, заявил эксперт бюро военно-политического анализа, подполковник запаса Павел Калмыков в разговоре с НСН.
Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в ВСУ есть «консенсус» по защите Бахмут, несмотря на риск окружения российскими войсками. При этом основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что российские штурмовые отряды блокируют Артемовск, а, чтобы им помешать, ВСУ создали несколько группировок. Как пояснил Пригожин, их цель — заблокировать самих бойцов «Группы Вагнера». Павел Калмыков отметил, что у ВСУ нет шансов отстоять город.
«Возможности заблокировать ЧВК "Вагнер" у ВСУ не будет, потому что город практически окружен, все дороги простреливаются. Они могут перебросить какие-то резервы, но при господстве российской артиллерии и авиации в воздухе им очень сложно будет что-либо предпринять. Артемовск не превратится в ловушку для России. Сейчас стоит вопрос о том, чтобы зачистить там все, чтобы оставшиеся войска Украины там прекратили сопротивление. Личного состава там осталось больше, чем в Мариуполе, все это потребует времени. Дальше нужно будет брать другие населенные пункты. Но если падет Артемовск, то дальше дело пойдет веселее», - сказал Калмыков.
Он отметил, что российское командование поставило задачу по взятию Артемовска, потому что именно оттуда идут обстрелы Донецка. По словам Калмыкова, весь Донбасс – это насыщенная укрепрайонами местность, поэтому там так сложно проходят боевые действия.
«Донецк обстреливается из этого района Артемовска, очень мощный укрепрайон выстроили за восемь лет. Российское командование ставит четкую задачу взять Артемовск, чтобы прекратить обстрелы Донецка в первую очередь. Был выстроен укрепрайон с залитыми в бетон долговременными огневыми точками, системой связи, катакомбами… Не просто так они связаны между собой. Вообще, Донбасс – это очень насыщенная населенными пунктами и укрепрайонами местность. Это одна из причин, почему там так сложно проходят боевые действия. Плюс везде есть гражданское население, сравнять с землей все нельзя. Поэтому туда стянуты большие силы и резервы. Также российское командование жалеет людей, не бросает их на убой, как украинцы, поэтому так надолго все это затянулось», - резюмировал Калмыков.
Ранее, 6 марта, главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный выступил за продолжение обороны и дальнейшее усиление украинских позиций в Артемовске. Тогда же советник врио главы ДНР Ян Гагин отметил в эфире телеканала «Россия 1», что украинские военные потеряли при защите Соледара и Артемовска десятки тысяч человек, потому не способны на контрнаступление ни на одном из участков линии соприкосновения, сообщает НСН.
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