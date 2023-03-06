СМИ: Украинские военные в Артемовске массово жалуются на потери и старое оружие

По данным СМИ, украинские бойцы рассказали о плохо обученных батальонах, которые отправляют в мясорубку на передовой. Также военные сетуют на отсутствие своевременной поддержки. По их словам, командование обещает поддержку через полчаса-час, а на деле её нет по семь часов.

Издание сообщает о жалобах минометчиков на недостаток боеприпасов и необходимость использовать оружие времен Второй мировой войны. По словам бойцов, чтобы нанести удар из миномета 1930-1940-х годов, «требуется чудо».

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что срочная служба на Украине больше не нужна.

