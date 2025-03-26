«Глубокие дискуссии»: Россия и США согласовали мораторий на удары по энергообъектам
Москва и Вашингтон утвердили список российских и украинских объектов энергетики, которые подпадут под мораторий на удары. При этом Трамп допускает, что Москва якобы оттягивает перемирие.
Россия и США договорились разработать меры для запрета атак на энергообъекты в России и на Украине, сообщили в Кремле. 24 марта в Эр-Рияде прошли вторые переговоры между Россией и США по Украине. Только спустя сутки Белый дом и Кремль представили свои «отчеты» по встрече, которая длилась более 12 часов.
«Согласились разработать меры по реализации договоренностей президентов двух стран о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон», - говорится в документе.
ВРЕМЕННЫЙ МОРАТОРИЙ
Кремль уточнил, что именно не будет подвергаться атакам по согласованному США временному мораторию на удары по энергообъектам. Это нефтеперерабатывающие предприятия, АЭС, нефте- и газопроводы, дамбы ГЭС, теплоэлектростанции, насосные станции.
Мораторий будет действовать до 18 апреля и может быть продлен. Если одна из сторон нарушит мораторий, вторая также будет свободна от обязательств по нему.
Вечером 25 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что соглашение о прекращении огня, распространяющееся на акваторию Черного моря и энергетическую инфраструктуру, вступает в силу немедленно.
Он также заявил о намерении добиваться от президента США Дональда Трампа увеличения поставок оружия и введения санкций против России в случае нарушения Москвой достигнутых соглашений.
При этом атаки беспилотников со стороны Украины не прекратились. Силы ПВО за ночь на 26 марта уничтожили девять украинских беспилотников над Курской и Белгородской областями, а также акваторией Черного моря. Об этом официально сообщило Минобороны РФ.
ЧЕРНОМОРСКАЯ РАЗБЛОКИРОВКА
Москва и Вашингтон также условились обеспечить реализацию Черноморской инициативы. Она подразумевает обеспечение безопасности судоходства и недопущение использования коммерческих судов в военных целях.
В ответ на это США будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок, снижению стоимости страхования морских перевозок, а также расширению доступа к портам и платежным системам для проведения таких транзакций.
До этого краткое резюме второго раунда переговоров представил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он подчеркнул, что на переговорах в Эр-Рияде обсуждались прежде всего вопросы безопасного судоходства в Черном море. В интервью Первому каналу он также заявил, что гарантии для России с украинской стороны могут стать лишь результатом приказа украинскому лидеру Владимиру Зеленскому со стороны американского руководства.
По словам дипломата, Вашингтон понимает, что добиться прекращения обстрелов российских гражданских объектов и терактов от Украины могут только США.
Выступавшие против перемирия на Украине лидеры европейских стран резко поменяли свое мнение, добавил Лавров.
При этом сенатор Владимир Чижов заявил, что делегации России и США не смогли принять совместное заявление по итогам переговоров в Саудовской Аравии.
Он напомнил, что встреча в Эр-Рияде продлилась более 12 часов и документ «вроде бы согласовали», однако принят он не был «из-за позиции Украины».
«Это весьма характерно и симптоматично», — заключил Чижов.
До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание переговоров делегация РФ и США в Эр-Рияде обнародоваться не будет. Он добавил, что возможность переговоров представителей США, России и Украины пока не обсуждается.
ТРАМП И ГЛУБОКИЕ ДИСКУССИИ
Американский лидер Дональд Трамп продолжает хвастаться своими достижениями в вопросе решения украинского конфликта. Накануне он вновь заявил журналистам о прогрессе в переговорах представителей Вашингтона, Москвы и Киева в Саудовской Аравии.
«Достигнут большой прогресс», — указал глава государства. По словам президента, «глубокие дискуссии с Россией и Украиной идут хорошо».
В эфире телеканала Newsmax он также отметил, что за два месяца у власти добился большего, чем любой другой американский лидер в истории.
Трамп заявил, что уверен в стремлении России к урегулированию украинского конфликта, но допускает, что Москва якобы может оттягивать заключение мирного соглашения.
«Я думаю, что Россия хочет положить этому конец, но, возможно, он оттягивают время. Я не уверен. Но нет, я думаю, Россия хотела бы, чтобы это закончилось, и я думаю, что и Зеленский хотел бы, чтобы это закончилось на данном этапе», - заключил глава Белого дома.
При этом еще 14 марта российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия поддерживает перемирие, но «есть нюансы», а также вопросы, на которые предстоит ответить участникам.
Путин подчеркнул, что Россию интересует только перемирие в «долгосрочной перспективе», а для этого необходимо устранить причины и факторы, которые привели к этому кризису. Тогда Путин признался, что не понимает, кто будет контролировать это прекращение огня, кто выступит гарантом.
Разговоры о 30-дневном перемирии – это лишь желание украинских властей сделать передышку и пополнить военные запасы, заявил НСН первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
«С первого дня перемирия нацистские батальоны Украины должны покинуть территорию РФ: и Запорожскую, и Херсонскую область, а также Донецкую и Луганскую республики, то есть полное освобождение нашей территории, а не только там, где мы сейчас наступаем. Только тогда можно говорить о полном прекращении огня и о необходимости садиться за стол переговоров с украинской властью», - заявил он.
Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев заявил НСН, что, если Россия примет предложение о прекращении огня на 30 дней, то Зеленский будет совершать провокации на линии соприкосновения, чтобы не отменять военное положение.
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