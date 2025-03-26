«Глубокие дискуссии»: Россия и США согласовали мораторий на удары по энергообъектам

Россия и США договорились разработать меры для запрета атак на энергообъекты в России и на Украине, сообщили в Кремле. 24 марта в Эр-Рияде прошли вторые переговоры между Россией и США по Украине. Только спустя сутки Белый дом и Кремль представили свои «отчеты» по встрече, которая длилась более 12 часов.

«Согласились разработать меры по реализации договоренностей президентов двух стран о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон», - говорится в документе.

ВРЕМЕННЫЙ МОРАТОРИЙ

Кремль уточнил, что именно не будет подвергаться атакам по согласованному США временному мораторию на удары по энергообъектам. Это нефтеперерабатывающие предприятия, АЭС, нефте- и газопроводы, дамбы ГЭС, теплоэлектростанции, насосные станции.

Мораторий будет действовать до 18 апреля и может быть продлен. Если одна из сторон нарушит мораторий, вторая также будет свободна от обязательств по нему.