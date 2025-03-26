Лавров: Зеленский понимает, что его дни сочтены

По его словам, относительно сроков перемирия Уиткофф переоценивает элиты Европы, стремящиеся не допустить «слабины» президента Украины Владимира Зеленского, и нежелание его самого идти на такой шаг. Министр указал, что при этом украинский лидер понимает, что его дни сочтены.

Также Лавров назвал диалог между Россией и США возвращением к нормальности.

Ранее Уиткофф заявил о наличии конструктивного подхода со стороны России в вопросе урегулирования украинского конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

