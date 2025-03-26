Лавров: Зеленский понимает, что его дни сочтены
Специальный посланник американского президента Стивен Уиткофф понял суть конфликта вокруг Украины, сообщил «Первому каналу» глава МИД России Сергей Лавров.
По его словам, относительно сроков перемирия Уиткофф переоценивает элиты Европы, стремящиеся не допустить «слабины» президента Украины Владимира Зеленского, и нежелание его самого идти на такой шаг. Министр указал, что при этом украинский лидер понимает, что его дни сочтены.
Также Лавров назвал диалог между Россией и США возвращением к нормальности.
Ранее Уиткофф заявил о наличии конструктивного подхода со стороны России в вопросе урегулирования украинского конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru