«Не уловка»: Лукашенко оценил предложение США о временном перемирии на Украине
13 марта 202516:28
Предложение США о 30-дневном перемирии на Украине не является уловкой и уловкой не будет. Как пишет БелТА, об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Он указал, что для того, чтобы это предложение не было уловкой, следует «с другой стороны обставляться нормально».
«Мой вам совет. Только факты!» - заключил белорусский лидер.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия не желает временного перемирия, так как заинтересована в долгосрочном урегулировании, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru