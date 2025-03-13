«Не уловка»: Лукашенко оценил предложение США о временном перемирии на Украине

Предложение США о 30-дневном перемирии на Украине не является уловкой и уловкой не будет. Как пишет БелТА, об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

В Госдуме заявили, что России невыгодно соглашаться на простое перемирие

Он указал, что для того, чтобы это предложение не было уловкой, следует «с другой стороны обставляться нормально».

«Мой вам совет. Только факты!» - заключил белорусский лидер.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия не желает временного перемирия, так как заинтересована в долгосрочном урегулировании, сообщает RT.

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ФОТО: скриншот с видео
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