«Дроны, капкан и Калач»: Киев атаковал Волгоградскую область с «мечтами» о переговорах

ОТ КУРСКА ДО ВОЛГОГРАДА: АЭРОДРОМ И ПОДБИТЫЙ «АБРАМС»

Тревожные сообщения приходили этой ночью сразу из нескольких регионов России. Поздно вечером Telegram-каналы сообщили о двух попытках украинских диверсантов прорваться в Брянскую область в районе посёлка Забрама, а около трех часов ночи начали греметь взрывы в Волгоградской области.

Shot писал о попытках ВСУ атаковать дронами Калач-на-Дону. По данным Mash, в районе расположенного в этом городе аэродрома было слышно порядка 12 взрывов. Официальную информацию о произошедшем предоставил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

«Сегодня ночью силами ПВО Министерства обороны была отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области в районе Мариновки, большая часть беспилотников была уничтожена. В результате падения БПЛА возник пожар на территории объекта Министерства обороны», - написал он в Telegram, отметив, что жертв нет.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев также сообщал об атаках беспилотников. Похожие новости приходили из Брянской и Воронежской областей. Вместе с тем Telegram-канал «Рыбарь» сообщил об уничтожении украинского истребителя Су-27 в Курской области. Об успехах в этом регионе сообщил и командир отряда спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«На фронте пока у нас все очень хорошо, Противник активных боевых действий сегодня не предпринимал, но в то же самое время мы подбили с десяток единиц техники, в том числе один танк "Абрамс" ребята на нашем участке гульнули и несколько пунктов управления сегодня навернули. Понимаем, что противник начал передислоцироваться, наверное будет пытаться в эти дни где-то высунуть свой нос», - сказал Алаудинов в традиционном видеообращении.