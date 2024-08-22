«Дроны, капкан и Калач»: Киев атаковал Волгоградскую область с «мечтами» о переговорах
В окружении Зеленского утверждают, что в Киеве готовят «почву для переговорах», Медведев указал на «капкан», а в Калаче-на-Дону гремят взрывы.
На фоне продолжающихся боев в Курской области ВСУ попытались прорваться в Брянскую область, а также атаковали Волгоградскую область.
Вместе с тем в Киеве утверждают, что таким образом готовится почва для возможных переговоров с Москвой, однако российские политики закрыли этот вопрос после вторжения в Курскую область.
ОТ КУРСКА ДО ВОЛГОГРАДА: АЭРОДРОМ И ПОДБИТЫЙ «АБРАМС»
Тревожные сообщения приходили этой ночью сразу из нескольких регионов России. Поздно вечером Telegram-каналы сообщили о двух попытках украинских диверсантов прорваться в Брянскую область в районе посёлка Забрама, а около трех часов ночи начали греметь взрывы в Волгоградской области.
Shot писал о попытках ВСУ атаковать дронами Калач-на-Дону. По данным Mash, в районе расположенного в этом городе аэродрома было слышно порядка 12 взрывов. Официальную информацию о произошедшем предоставил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
«Сегодня ночью силами ПВО Министерства обороны была отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области в районе Мариновки, большая часть беспилотников была уничтожена. В результате падения БПЛА возник пожар на территории объекта Министерства обороны», - написал он в Telegram, отметив, что жертв нет.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев также сообщал об атаках беспилотников. Похожие новости приходили из Брянской и Воронежской областей. Вместе с тем Telegram-канал «Рыбарь» сообщил об уничтожении украинского истребителя Су-27 в Курской области. Об успехах в этом регионе сообщил и командир отряда спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
«На фронте пока у нас все очень хорошо, Противник активных боевых действий сегодня не предпринимал, но в то же самое время мы подбили с десяток единиц техники, в том числе один танк "Абрамс" ребята на нашем участке гульнули и несколько пунктов управления сегодня навернули. Понимаем, что противник начал передислоцироваться, наверное будет пытаться в эти дни где-то высунуть свой нос», - сказал Алаудинов в традиционном видеообращении.
ПЕРЕГОВОРЫ, КОТОРЫХ НЕ БУДЕТ. «ПОЧВА» КИЕВА И «КАПКАН» МЕДВЕДЕВА
Многие эксперты и политики говорили, что атака Украины на российские регионы может быть связана с желанием получить более выгодные позиции на переговорах с Россией. Эту мысль продолжают развивать в Киеве.
«Украинские власти намерены этой осенью подготовить почву для возможных переговоров с Россией», — написало издание Kyiv Independent со ссылкой на источник, близкий к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
Вместе с тем журналисты не уточнили, в чем конкретно будет заключаться процесс «подготовки почвы».
При этом российские политики один за другим заявляют, что ни о каких переговорах речи теперь быть не может. Накануне об этом высказался лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
«Владимир Путин уравнял киевскую хунту с лидерами Ичкерии и закрыл вопрос о переговорах! Заявления Президента РФ в ходе поездки по республикам Северного Кавказа, на мой взгляд, окончательно закрывают вопрос о возможности переговоров с киевским режимом. (…) Владимир Путин фактически провел прямую аналогию между руководством современной Украины и лидерами Ичкерии. Все верно. (…) Переговоры с террористами невозможны», - пояснил свою мысль Миронов.
Помощник президента России Юрий Ушаков говорил, что с учетом авантюры Украины в Курской области «разговаривать о каких-либо договоренностях российская сторона не будет». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также жестко высказалась на эту тему.
«Киевский режим ищет оправдание своей террористической вылазке в Курскую область, находя всё новые псевдоаргументы, один нелепее другого. Все те ужасы, которые творят всушники, пытаются прикрыть разглагольствованиями. Сначала его функционеры рассуждали о некой задаче усилить переговорные позиции киевского режима. А кто с ними после этого вообще будет договариваться? После тех бесчинств и террора, которые они устраивают в отношении мирных жителей и гражданской инфраструктуры? Хотя попытка ВСУ вторгнуться на нашу территорию априори аннулирует возможность каких-либо переговоров с бандитской хунтой, они, видимо, всё равно пытаются навязать миру свою идеологему», - возмутилась Мария Владимировна.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев также ярко высказался на тему переговоров.
«В последнее время пусть и теоретически, но существовала одна опасность – переговорный капкан, куда наша страна могла угодить при определённом стечении обстоятельств. А именно – ранние ненужные переговоры о мире, предложенные международным сообществом и навязанные киевскому режиму. С неясными перспективами и последствиями. После совершения неонацистами акта терроризма в Курской области всё встало на свои места. Теперь все всё понимают, пусть и не говорят вслух. Понимают, что больше никаких переговоров до полного разгрома врага», - подчеркнул Дмитрий Анатольевич.
Ну а депутат Госдумы, казачий генерал Виктор Водолацкий еще 9 августа говорил НСН, что после вторжения украинских войск в Курскую область вопрос о переговорах должен сняться, «потому что с подонками переговоры вести нельзя».
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