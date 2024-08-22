Прорваться в Брянскую область пытались более 200 диверсантов ВСУ

По данным Telegram-канала, диверсанты при поддержке трех БМП вступили в бой с пограничниками. Спустя полчаса боев нападавшие отступили, понеся потери.

Позже они вернулись с подкреплением, чтобы повторить атаку. Спустя полчаса диверсанты вновь отступили. Часть нападавших была вооружена винтовками, похожими на Bren-2 чешского производства.

Ранее губернатор региона Александр Богомаз заявил, что в Климовском районе была предотвращена попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

