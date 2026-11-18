Кроме того, в рамках выступления певица исполнила трек «Глаза Маяки», который написала еще три года назад. По ее словам, композиция скоро увидит свет.



Основатель и руководитель Ovokacho и Lotus Music Бахтияр Алиев (Bahh Tee), в свою очередь, посоветовал артистам оставаться в своем творчестве честными.

«Будьте честными и искренними — это единственный ключ к успеху. Писать музыку, которая вам нравится, и кайфовать. Все будет классно», — приводит слова Алиева спецкор НСН.

Ранее продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко сказал НСН, что артист может быстро стать популярным при помощи денег и грамотной раскрутки, но без таланта публика его быстро забудет.

