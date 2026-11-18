«Суровые лица дяденек»: Миа Бойка раскрыла секрет успеха в шоу-бизнесе
Миа Бойка обратилась к артистам, заявив, что без лейблов и продюсеров очень сложно добиться успеха, а Бахтияр Алиев посоветовал артистам оставаться честными и получать удовольствие от того, что они делают.
Певица Миа Бойка заявила, что задача артиста — красиво стоять на сцене, а все организационные вопросы должны решать лейблы и продюсеры.
Накануне состоялось мероприятие VK Records Special. Во время события музыкальный лейбл подвел итоги работы за этот год, а также наградил артистов за самые громкие чартовые релизы. Миа Бойка получила DIAMOND RECORD за свой трек «Экспонат», который 39 дней продержался на первом месте в «Топ Чарт VK - Музыка».
«Артисты, без команды мы — никто. Без сильного тыла мы с вами ничего не добьемся. Без этих "дяденек" очень сложно будет вообще хоть что-то получить. Эти прекрасные суровые лица решают наши вопросы, а мы должны просто красиво стоять на сцене. Именно в такой конфигурации все сработает — и будут большие успехи», — цитирует артистку спецкор НСН.
Кроме того, в рамках выступления певица исполнила трек «Глаза Маяки», который написала еще три года назад. По ее словам, композиция скоро увидит свет.
Основатель и руководитель Ovokacho и Lotus Music Бахтияр Алиев (Bahh Tee), в свою очередь, посоветовал артистам оставаться в своем творчестве честными.
«Будьте честными и искренними — это единственный ключ к успеху. Писать музыку, которая вам нравится, и кайфовать. Все будет классно», — приводит слова Алиева спецкор НСН.
Ранее продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко сказал НСН, что артист может быстро стать популярным при помощи денег и грамотной раскрутки, но без таланта публика его быстро забудет.
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