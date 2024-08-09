Украина запросила разрешение Пентагона атаковать Курскую область ракетами ATACMS, использование которых по российской территории пока запрещено. Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на источники в окружении Владимира Зеленского. Предполагается, что это позволит ВСУ удерживать регион, что станет рычагом давления на переговорах. Однако Водолацкий отметил, что теперь переговоры могут и вовсе не состояться.

«Разрешение для использования ракет им не нужно, они уже их выпускают. Периодически то «Штурм», то ATACMS прилетают в наши города и села. Это просто попытка Зеленского втянуть Европу в текущий конфликт. После того, как террористы зашли на территорию Курской области, вопрос о переговорах должен сняться, потому что с подонками переговоры вести нельзя. Им нельзя верить, у них совсем другие планы и цели. Разговоры о том, что скоро будут переговоры, мы уже проходили. Россия не собирается в очередной раз наступать на те же грабли», - заявил он.