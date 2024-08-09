Генерал Водолацкий: После вторжения ВСУ переговоров с Украиной быть не может
Российские военные уже отрабатывают тактику, которая позволит не допустить ракеты ВСУ до границ страны, сказал НСН депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
Атаки на Курскую область поставили под сомнение вопрос переговоров с Украиной и подтвердили необходимость создания санитарной зоны для защиты мирного населения, рассказал в интервью НСН депутат Госдумы, казачий генерал Виктор Водолацкий.
Украина запросила разрешение Пентагона атаковать Курскую область ракетами ATACMS, использование которых по российской территории пока запрещено. Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на источники в окружении Владимира Зеленского. Предполагается, что это позволит ВСУ удерживать регион, что станет рычагом давления на переговорах. Однако Водолацкий отметил, что теперь переговоры могут и вовсе не состояться.
«Разрешение для использования ракет им не нужно, они уже их выпускают. Периодически то «Штурм», то ATACMS прилетают в наши города и села. Это просто попытка Зеленского втянуть Европу в текущий конфликт. После того, как террористы зашли на территорию Курской области, вопрос о переговорах должен сняться, потому что с подонками переговоры вести нельзя. Им нельзя верить, у них совсем другие планы и цели. Разговоры о том, что скоро будут переговоры, мы уже проходили. Россия не собирается в очередной раз наступать на те же грабли», - заявил он.
По словам собеседника НСН, принципиальным вопросом для России вновь становится создание санитарной зоны.
«В ближайшие несколько дней подразделения, которые переброшены в Курскую область, смогут очистить нашу землю от националистов. После таких действий Зеленского и его пособников нам необходимо максимально быстро сформировать санитарную зону. Если ракета может пролететь 200 метров - значит 200 метров должна быть и санитарная зона. Также важно учитывать аэродромы, наземные силы и средства противника. Что до поставок F-16 – это не сильно осложнит ситуацию для нас. Раньше говорили, что Abrams и Leopard позволят ВСУ пройти вперед, однако ничего не произошло. Мы сегодня отрабатываем ряд методик, которые позволят нам не допускать ракеты до границ Российской Федерации», - заключил он.
Ранее генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой пояснил «Радиоточке НСН», что густонаселенная территория курского приграничья осложняет работу российских военных при уничтожении ВСУ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВСУ за время боев на Курском направлении потеряли до 945 военнослужащих
- Новорожденную дочь актрисы Лизы Арзамасовой и тренера Ильи Авербуха назвали Лией
- Глава Коренево заявил, что боевых действий в поселке нет
- Суд освободил бывшего подчиненного генерала Шамарина за дачу показаний
- Ситуация в Курской области признана ЧС федерального характера
- Бена Аффлека пригласили сыграть рестлера Халка Хогана
- Один человек погиб в ДТП с шестью автомобилями на МКАД
- Первый замгубернатора Чукотки Исаев отправится добровольцем на СВО
- Минцифры РФ: Связь и мобильный интернет в Курской области доступны бесплатно
- Сальдо: При попытке высадиться на Кинбурнской косе ликвидированы 12 бойцов ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru