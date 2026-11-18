В самолёте «Азимута» в Анталье не нашли взрывных устройств
Никаких взрывных устройств на борту не обнаружено самолёта авиакомпании «Азимута» не найдено. Об этом РИА Новости заявил представитель авиаперевозчика.
Речь идёт о рейс А46217, следовавшем из Минеральных Вод в турецкую Анталью. В СМИ ранее появилась информация о якобы взрывном устройстве на борту лайнера Superjet-100.
После приземления в Анталье самолёт поместили в безопасную зону, пассажирова и членов экипажа эвакуировали, пишет RT.
«Самолет... совершил посадку в Анталье по расписанию... Взрывное устройство и посторонние предметы не обнаружены», - говорится в сообщении.
Ранее летевший из Сербии в Москву самолет вернулся в Белград для проверки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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