Речь идёт о рейс А46217, следовавшем из Минеральных Вод в турецкую Анталью. В СМИ ранее появилась информация о якобы взрывном устройстве на борту лайнера Superjet-100.

После приземления в Анталье самолёт поместили в безопасную зону, пассажирова и членов экипажа эвакуировали, пишет RT.

«Самолет... совершил посадку в Анталье по расписанию... Взрывное устройство и посторонние предметы не обнаружены», - говорится в сообщении.

Ранее летевший из Сербии в Москву самолет вернулся в Белград для проверки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».