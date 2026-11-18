По его словам, на встрече «три наиболее сильные державы мира будут обсуждать устройство этого самого мира».

«И эти обсуждения повлияют на всё, включая вопрос Украины, даже если его прямо не затронут», — указал Риттер.

Он также добавил, что не ожидает оформления каких-либо конкретных решающих договорённостей по итогам этих переговоров.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ожидает от трехсторонней встречи «большую потенциальную пользу», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

