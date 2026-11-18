Риттер: Встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина даст старт диалогу трех держав
Трёхсторонние переговоры лидеров РФ, США и Китая Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина важны как начало общения трёх держав на высшем уровне. Об этом NEWS.ru заявил экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.
По его словам, на встрече «три наиболее сильные державы мира будут обсуждать устройство этого самого мира».
«И эти обсуждения повлияют на всё, включая вопрос Украины, даже если его прямо не затронут», — указал Риттер.
Он также добавил, что не ожидает оформления каких-либо конкретных решающих договорённостей по итогам этих переговоров.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ожидает от трехсторонней встречи «большую потенциальную пользу», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Депутаты Госдумы повысили лимит по страхованию долгосрочных вкладов
- Певица Mona ответила Басте на слова о Бурунове в роли Джеймса Бонда
- Риттер: Встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина даст старт диалогу трех держав
- Их несколько: Устойчивая к препаратам «супербактерия» распространяется и в России
- Россиянам объяснили, как добиться получения 13-й зарплаты
- «Вернуть три миллиарда!»: Что в суде ждет покупателей билетов на Канье Уэста
- Путин, Трамп и Си Цзиньпин кратко пообщались «на ногах» в Шэньчжене
- Госдума ограничила доступ к книгам иноагентов в библиотеках
- Кулибины уже варят бульон: Россиян предупредили о подделках на рынке красной икры
- Продажу микронаушников на маркетплейсах могут запретить в России