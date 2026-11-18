Устойчивые к антибиотикам «супербактерии» распространяются не только в Европе, но и по всему миру, заявил НСН директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Отчеты Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) и Всемирной организации здравоохранения указывают на рост числа внутрибольничных инфекций, вызванных устойчивой к карбапенемам бактерией Klebsiella pneumoniae, пишет Politico. Утверждается, что из-за этого миру грозит новая смертельная пандемия, так как это устойчивая к антибиотикам «супербактерия». Кишечная бактерия Klebsiella pneumoniae передаётся между пациентами и вызывает пневмонию, менингит, заражение крови и инфекции почек — в отдельных случаях смертность достигает 70%. Викулов назвал выделение одной бактерии некорректным.