Их несколько: Устойчивая к препаратам «супербактерия» распространяется и в России
Георгий Викулов заявил НСН, что устойчивость связана с адаптацией возбудителей и отсутствием новых антибиотиков.
Устойчивые к антибиотикам «супербактерии» распространяются не только в Европе, но и по всему миру, заявил НСН директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.
Отчеты Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) и Всемирной организации здравоохранения указывают на рост числа внутрибольничных инфекций, вызванных устойчивой к карбапенемам бактерией Klebsiella pneumoniae, пишет Politico. Утверждается, что из-за этого миру грозит новая смертельная пандемия, так как это устойчивая к антибиотикам «супербактерия». Кишечная бактерия Klebsiella pneumoniae передаётся между пациентами и вызывает пневмонию, менингит, заражение крови и инфекции почек — в отдельных случаях смертность достигает 70%. Викулов назвал выделение одной бактерии некорректным.
«Речь не идет об одном возбудителе, это спектр разных проблемных возбудителей. Есть несколько примеров не менее опасных возбудителей, это не одна Klebsiella pneumoniae. Это и кишечная палочка, и синегнойная палочка, которые полирезистентны к антибиотикам. Поэтому это представляет угрозу не только для Европы, а для планеты в целом. Некорректно говорить, что в других регионах такой проблемы не существует, это глубокое заблуждение. Проблема заключается в присутствии и распространении бактерий, которые сопротивляются практически всем антибиотикам. Это и США, и Латинская Америка, и Африка, и Россия тоже. В разных странах на разных континентах присутствует доля таких штаммов. Это связано с адаптацией возбудителей и отсутствием новых антибиотиков. Адаптация вырабатывается в силу активного применения данных препаратов», - отметил он.
Ранее НСН сообщала, что возможность объявления пандемии из-за нового штамма коронавируса отверг академик РАН Геннадий Онищенко.
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