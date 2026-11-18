Депутаты Госдумы повысили лимит по страхованию долгосрочных вкладов
Депутаты госдумы приняли в окончательном чтении закон о повышении лимита страхового возмещения по долгосрочным рублевым вкладам и безотзывным сберегательным сертификатам. Об этом сообщает RT.
Согласно документу, лимит повышается с действующих 1,4 млн рублей до двух млн рублей. Возмещение в размере 100%, но не более установленного максимума, затрагивает вклады на срок более трех лет.
Страховое покрытие по счетам эскроу, которые были открыты для сделок купли-продажи недвижимости, расчетов по договорам участия в долевом строительстве и по договорам строительного подряда, увеличен с 10 млн рублей до 30 млн рублей.
Новые нормы начнут действовать с 1 января 2027 года.
Ранее Минфин РФ предложил включить проценты по банковским депозитам в общую базу НДФЛ с прогрессивной шкалой от 13% до 22%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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