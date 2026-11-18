Он указал, что Каллас, предложившую путем хакерской атаки выкрасть данные участников СВО, может быть привлечена к ответственности по статьям о неправомерном доступе к компьютерной информации и незаконном использовании компьютерной информации с персональными данными.

«Если уголовное дело будет возбуждено, то человека можно объявить заочно в розыск», — добавил юрист.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что призвавшей выкрасть данные бойцов СВО Каллас может грозить 20 лет тюрьмы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».