Призвавшую выкрасть данные участников СВО Каллас могут объявить в розыск
От лица такого уровня, как глава евродипломатии Кая Каллас, странно слышать заявления, явно лежащие за гранью уголовных кодексов России и Европы. Об этом сайту aif.ru заявил адвокат Дмитрий Аграновский.
Он указал, что Каллас, предложившую путем хакерской атаки выкрасть данные участников СВО, может быть привлечена к ответственности по статьям о неправомерном доступе к компьютерной информации и незаконном использовании компьютерной информации с персональными данными.
«Если уголовное дело будет возбуждено, то человека можно объявить заочно в розыск», — добавил юрист.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что призвавшей выкрасть данные бойцов СВО Каллас может грозить 20 лет тюрьмы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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