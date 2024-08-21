Медведев: Переговоров с Киевом после атаки на Курскую область не будет

Переговоров с Украиной после атаки ВСУ в Курской области не может быть до «полного разгрома» противника. Об этом заявил зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По мнению политика, в последнее время теоретически существовала опасность «переговорного капкана» для России с «неясными перспективами и последствиями». Однако после действий украинской стороны под Курском обсуждение темы предложенных международным сообществом и навязанных Киеву переговоров прекратилось.

«Теперь все все понимают, пусть и не говорят вслух», — написал Медведев в Telegram-канале.

Политик добавил, что теперь у Украины станет значительно больше «бессмысленных трат», подбитой военной техники и потерь среди солдат.

Ранее Дмитрий Медведев предложил создать реестр ущерба, который украинские силы нанесли с момента вторжения в Курскую область, пишет Ura.ru.

