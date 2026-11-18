Сборную России по футболу не допустили до чемпионата Европы 2028
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал данные по распределению команд по корзинам для жеребьёвки отборочного турнира к чемпионату Европы 2028 года. Об этом сообщает RT.
В частности, в квалификационном турнире примут участие 54 национальные команды. России в этом списке нет. Таким образом подопечные Валерия Карпина не смогут принять участие в жеребьёвке отборочного раунда.
Финальный этап континентального первенства пройдёт в Великобритании и Ирландии с 9 июня по 9 июля 2028 года.
Ранее сборная России по футболу выиграла товарищеский матч против команды Венесуэлы со счетом 2:0. Дубль оформил Алексей Миранчук, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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