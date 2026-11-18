В частности, в квалификационном турнире примут участие 54 национальные команды. России в этом списке нет. Таким образом подопечные Валерия Карпина не смогут принять участие в жеребьёвке отборочного раунда.

Финальный этап континентального первенства пройдёт в Великобритании и Ирландии с 9 июня по 9 июля 2028 года.

Ранее сборная России по футболу выиграла товарищеский матч против команды Венесуэлы со счетом 2:0. Дубль оформил Алексей Миранчук, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

