По его словам, Киев стремится «начать разговор с Россией» и обсудить обмен пленными по принципу «все на всех». Также на Украине собираются провести переговоры о продовольственной и ядерной безопасности.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что атака Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Курскую область «априори аннулирует возможность мирных переговоров» с Киевом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

