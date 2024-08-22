СМИ: Украина намерена осенью подготовить почву для переговоров с РФ

Власти Украины намерены предстоящей осенью подготовить почву для возможных переговоров с Москвой, сообщает Kyiv Independent со ссылкой на источник, близкий к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

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По его словам, Киев стремится «начать разговор с Россией» и обсудить обмен пленными по принципу «все на всех». Также на Украине собираются провести переговоры о продовольственной и ядерной безопасности.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что атака Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Курскую область «априори аннулирует возможность мирных переговоров» с Киевом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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