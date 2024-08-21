Захарова: Вторжение ВСУ в Курскую область аннулирует возможность переговоров
Атака Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Курскую область «априори аннулирует возможность мирных переговоров» с Киевом. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
По её словам, об этом ранее уже «было сказано российским руководством».
«Сначала украинские функционеры рассуждали о некоей задаче усилить переговорные позиции... А кто с ними после этого вообще будет договариваться?» - заключила Захарова.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что переговоров с Украиной после атаки ВСУ в Курской области не может быть до «полного разгрома» противника, сообщает RT.
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