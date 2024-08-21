Захарова: Вторжение ВСУ в Курскую область аннулирует возможность переговоров

По её словам, об этом ранее уже «было сказано российским руководством».

«Сначала украинские функционеры рассуждали о некоей задаче усилить переговорные позиции... А кто с ними после этого вообще будет договариваться?» - заключила Захарова.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что переговоров с Украиной после атаки ВСУ в Курской области не может быть до «полного разгрома» противника, сообщает RT.

