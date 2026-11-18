«Возмездие за Сашу!»: Садальский связал дело Варшавера с обидами дочери Марка Захарова
Александру Захарову обижали, а она большая актриса, сказал в эфире НСН Станислав Садальский, назвав «Ленком» источником дохода для Марка Варшавера.
Уголовное дело в отношении президента театра «Ленком Марка Захарова» Марка Варшавера является следствием его конфликта с актрисой Александрой Захаровой, заявил в интервью НСН актер Станислав Садальский.
Садальский ранее сообщил, что Варшавер лишится президентской должности, потому что в отношении него инициирован уголовный процесс. ТАСС сообщил об обысках в театре, связанных с делом в отношении Варшавера. «Коммерсантъ» пишет, что фигурантами дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере являются 79-летний Марк Варшавер и 87-летний театральный продюсер Валерий Янклович. Садальский утверждает, что «все знал об этой операции».
«Я все знал об этой операции. Сашу обижали, и это возмездие за Сашу Захарову. Я очень переживал за нее, Саша действительно большая актриса. Воруют и воруют, все воруют, но так унижать актеров - я был просто возмущен! На каждое действие есть противодействие», - заинтриговал Садальский.
При этом, по его утверждению, «Ленком» был для Варшавера не делом жизни, а источником дохода.
«Театр ничего не лишится, если уйдет Варшавер. Вот, говорят: "он отдал жизнь театру", но "Ленком" был для него источником дохода», - заключил собеседник НСН.
НСН не удалось получить комментарии на этот счет от Марка Варшавера и Александры Захаровой.
В январе 2025 года в «Ленкоме» разразился скандал. Дочь легендарного Марка Захарова, 64-летняя народная артистка РФ Александра Захарова заявила, что ее «убрали со сцены», а актер и депутат Госдумы (на то время) Дмитрий Певцов пригрозил уйти из «Ленкома» из-за того, что его фотографию убрали со стены в фойе театра, напоминает «Радиоточка НСН».
Вскоре Марка Варшавера, занимавшего пост директора «Ленкома», перевели на должность президента, директором стал Дмитрий Берестов, а худруком Дмитрий Панков. Театральный проект НСН «Вешалка Синтина» подробно освещал эту историю. На момент выхода материала на сайте театра его президентом указан Варшавер.
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