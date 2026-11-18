«Я все знал об этой операции. Сашу обижали, и это возмездие за Сашу Захарову. Я очень переживал за нее, Саша действительно большая актриса. Воруют и воруют, все воруют, но так унижать актеров - я был просто возмущен! На каждое действие есть противодействие», - заинтриговал Садальский.

При этом, по его утверждению, «Ленком» был для Варшавера не делом жизни, а источником дохода.

«Театр ничего не лишится, если уйдет Варшавер. Вот, говорят: "он отдал жизнь театру", но "Ленком" был для него источником дохода», - заключил собеседник НСН.

НСН не удалось получить комментарии на этот счет от Марка Варшавера и Александры Захаровой.