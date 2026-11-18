«Есть актеры, которые сыграли свою главную роль, а после этого так и не нашли фильм, который помог бы им продолжить карьеру. Роберт Паттинсон — один из немногих актеров, которые действительно закрепились в индустрии. Я думаю, он отлично подошел бы на роль Джеймса Бонда. Он очень хорош. Я точно схожу в кино на этот фильм. Среди наших актеров Джеймса Бонда мог бы сыграть Бурунов. По-моему, это именно тот Джеймс Бонд», — цитирует артистку спецкор НСН.

Студия Amazon MGM Studios 16 ноября утвердила нового Джеймса Бонда. Роль агента 007 получил звезда «Сумерек», британский актер и модель Роберт Паттинсон. Сценарий 26-го фильма «бондианы» написал создатель сериала «Острые козырьки» Стивен Найт. Режиссерское кресло займет Дени Вильнев, выход картины ожидается в 2028 году.

Накануне состоялось мероприятие VK Records Special. Во время события музыкальный лейбл подвел итоги работы за этот год, а также наградил артистов за самые громкие чартовые релизы. Mona была удостоена сразу трех наград — DIAMOND RECORD X2 за трек «Дневник памяти», DIAMOND RECORD за «Воин и дракон (Из к/с «Ониксовый шторм»)» и PLATINUM RECORD X4 за совместный трек с Лолитой «Последняя любовь», передает «Радиоточка НСН».

