Певица Mona ответила Басте на слова о Бурунове в роли Джеймса Бонда
Сергей Бурунов действительно мог бы сыграть Джеймса Бонда, заявила певица Mona.
Певица Mona (Дарья Кустовская) согласилась с рэпером Бастой (Василий Вакуленко), что Сергей Бурунов отлично бы сыграл Джеймса Бонда.
Ранее Баста ответил на вопрос, кто из российских актеров мог бы сыграть агента 007. По его словам, лучшего кандидата на эту роль, чем Сергей Бурунов, не отыскать. Mona не стала спорить.
«Есть актеры, которые сыграли свою главную роль, а после этого так и не нашли фильм, который помог бы им продолжить карьеру. Роберт Паттинсон — один из немногих актеров, которые действительно закрепились в индустрии. Я думаю, он отлично подошел бы на роль Джеймса Бонда. Он очень хорош. Я точно схожу в кино на этот фильм. Среди наших актеров Джеймса Бонда мог бы сыграть Бурунов. По-моему, это именно тот Джеймс Бонд», — цитирует артистку спецкор НСН.
Студия Amazon MGM Studios 16 ноября утвердила нового Джеймса Бонда. Роль агента 007 получил звезда «Сумерек», британский актер и модель Роберт Паттинсон. Сценарий 26-го фильма «бондианы» написал создатель сериала «Острые козырьки» Стивен Найт. Режиссерское кресло займет Дени Вильнев, выход картины ожидается в 2028 году.
Накануне состоялось мероприятие VK Records Special. Во время события музыкальный лейбл подвел итоги работы за этот год, а также наградил артистов за самые громкие чартовые релизы. Mona была удостоена сразу трех наград — DIAMOND RECORD X2 за трек «Дневник памяти», DIAMOND RECORD за «Воин и дракон (Из к/с «Ониксовый шторм»)» и PLATINUM RECORD X4 за совместный трек с Лолитой «Последняя любовь», передает «Радиоточка НСН».
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