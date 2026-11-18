В США призвали не повторять преступления из GTA в реальной жизни
Полиция американского города Атланта призвала граждан не переносить преступные действия из видеоигры Grand Theft Auto VI (GTA VI) в реальную жизнь.
В своих соцсетях стражи порядка указали, что вождение транспорта в нетрезвом виде, опасная езда, а также угон автомобилей и насилие имеют реальные последствия.
«GTA - это не реальное место, а Атланта - да! Не путайте виртуальные развлечения с решениями в реальной жизни», - напомнили правоохранители в преддверии выхода 19 ноября шестой части франшизы.
Ранее независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко рассказал «Радиоточке НСН», что в игре GTA VI фанатов серии ждут десятки часов «трэша и угара».
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