«Донецкий котел»: Станет ли Авдеевка второй «Азовсталью»
В ДНР пообещали, что дадут шанс сдаться тем, кто спрячется на коксохиме, отметив, что «они там и останутся», если не выйдут.
Авдеевский коксохимический завод в Донецкой области может стать второй «Азовсталью», считают в ДНР.
В первые дни лета наступление на Авдеевку, находящуюся в 13 км севернее Донецка, подошло к решающей фазе.
Украинские военные понесли большие потери и близки к попаданию «в котел».
ГУМАННЫЕ ЛЮДИ
Около Авдеевки уже почти восемь лет находится линия соприкосновения ополченцев Донбасса и украинских военных. В этом городе делал селфи Владимир Зеленский, туда неоднократно приезжали американские инструкторы, однако сейчас времена поменялись.
Как заявил командир добровольческого батальона ДНР «Пятнашка» Ахра Авидзба, украинские военные могут занять позиции на Авдеевском коксохимическом заводе.
«Мы покажем им, что мы тоже гуманные люди, но не настолько. Если они не уйдут, они там и останутся», — сказал Авидзба, отметив, что у украинцев будет шанс сдаться.
В середине мая представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин говорил, что украинскую группировку в Авдеевке будут брать «в кольцо».
1 июня силы ДНР взяли под контроль участок трассы Донецк - Авдеевка – Константиновка, отрезав от одного из путей снабжения гарнизон Вооруженных сил Украины в Авдеевке.
2 июня были подавлены попытки контрнаступления у Авдеевки и Новомихайловки, в результате чего украинские силы понесли большие потери.
«В районе Авдеевки, юго-запада Донецка, Новомихайловки были подавлены попытки контрнаступлений, они провалились. Противник понес большие потери на этих направлениях», - сообщил Басурин в эфире «Первого канала».
Ранее наступление в районе Авдеевки немного затормозилось из-за того, что часть сил была переброшена на направление Северодонецк – Лисичанск, где вскоре также планируется «закрыть котел».
«Осталось несколько дней, чтобы полностью закрыть котёл, который связан с Лисичанском и Северодонецком, с выходом после этого наших войск в район Артёмовска», — сообщил Басурин.
БЕЗ ШТУРМА И МУХ
Территория завода «Азовсталь» в Мариуполе после месячной блокады была полностью взята под контроль российскими военными 20 мая. По данным Минобороны РФ, в ходе этой операции сложили оружие и сдались в плен около 2,5 тыс. человек.
21 апреля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что Мариуполь взят. При этом он отметил, что на «Азовстали» заблокированы две тысячи националистов, для решения вопроса с которыми надо три-четыре дня.
Однако Путин приказал отменить штурм промзоны «Азовстали».
«Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела», - сказал Путин, в очередной раз повторив, что тем, кто решит сложить оружие, гарантируют жизнь. Вскоре украинские националисты начали сдаваться.
При этом в ЛНР выступили против обмена радикалов с «Азовстали» на попавших в плен россиян.
«Касаемо радикалов и националистов, их категорически ни в коем случае нельзя обменивать. Они должны понести наказание за свои злодеяния», - сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.
По его мнению, обменивать можно только тех украинских военных с «Азовстали», которые «не успели замарать руки кровью или выполняли преступные приказы не по доброй воле».
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