ГУМАННЫЕ ЛЮДИ

Около Авдеевки уже почти восемь лет находится линия соприкосновения ополченцев Донбасса и украинских военных. В этом городе делал селфи Владимир Зеленский, туда неоднократно приезжали американские инструкторы, однако сейчас времена поменялись.

Как заявил командир добровольческого батальона ДНР «Пятнашка» Ахра Авидзба, украинские военные могут занять позиции на Авдеевском коксохимическом заводе.

«Мы покажем им, что мы тоже гуманные люди, но не настолько. Если они не уйдут, они там и останутся», — сказал Авидзба, отметив, что у украинцев будет шанс сдаться.

В середине мая представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин говорил, что украинскую группировку в Авдеевке будут брать «в кольцо».

1 июня силы ДНР взяли под контроль участок трассы Донецк - Авдеевка – Константиновка, отрезав от одного из путей снабжения гарнизон Вооруженных сил Украины в Авдеевке.

2 июня были подавлены попытки контрнаступления у Авдеевки и Новомихайловки, в результате чего украинские силы понесли большие потери.

«В районе Авдеевки, юго-запада Донецка, Новомихайловки были подавлены попытки контрнаступлений, они провалились. Противник понес большие потери на этих направлениях», - сообщил Басурин в эфире «Первого канала».

Ранее наступление в районе Авдеевки немного затормозилось из-за того, что часть сил была переброшена на направление Северодонецк – Лисичанск, где вскоре также планируется «закрыть котел».

«Осталось несколько дней, чтобы полностью закрыть котёл, который связан с Лисичанском и Северодонецком, с выходом после этого наших войск в район Артёмовска», — сообщил Басурин.