Зеленский опубликовал селфи из Донбасса на фоне ржавых брусьев
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Instagram селфи, сделанное на фоне ржавых брусьев в городе Авдеевке в Донецкой области.
«Авдеевка. Промка. Брусья. Доброе утро», — подписал снимок Зеленский.
Накануне украинский лидер прибыл с рабочим визитом в Донбасс, где посетил позиции войск страны на линии соприкосновения и пообщался с военнослужащими, напоминает RT. Позже Зеленский предложил отправить на передовую чиновников, чтобы солдаты ощущали поддержку власти, сообщает Ura.ru.
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