Зеленский опубликовал селфи из Донбасса на фоне ржавых брусьев

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Instagram селфи, сделанное на фоне ржавых брусьев в городе Авдеевке в Донецкой области.

«Авдеевка. Промка. Брусья. Доброе утро», — подписал снимок Зеленский.

Накануне украинский лидер прибыл с рабочим визитом в Донбасс, где посетил позиции войск страны на линии соприкосновения и пообщался с военнослужащими, напоминает RT. Позже Зеленский предложил отправить на передовую чиновников, чтобы солдаты ощущали поддержку власти, сообщает Ura.ru.

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ФОТО: Сайт президента Украины / www.president.gov.ua
ТЕГИ:Социальные СетиДонбассВойна В ДонбассеВладимир Зеленский
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