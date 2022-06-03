Комбат ополчения ДНР заявил, что Авдеевский завод может стать второй «Азовсталью»

«Мы покажем им, что мы тоже гуманные люди, но не настолько. Мы просто зальем их бетоном. Мы не будем их ждать», — отметил комбат.

По словам Авидзбы, военные Донбасса дадут украинским бойцам определенный срок, чтобы выйти с завода, отмечает RT. Однако, если силовики не сложат оружие, то «там они и останутся», пишет Ura.ru.

В мае на заводе «Азовсталь» в Мариуполе сдались в плен около 2500 украинских военных, которые укрывались на территории комбината в течение двух месяцев.

