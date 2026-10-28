Предложено учредить выплаты «за внуков» ко Дню бабушек и дедушек

Так он предложил поддержать старшее поколение. Выплата может быть как государственная, так и корпоративная, «в зависимости от количества внуков». В качестве примера Гриб назвал сумму в 10 тысяч рублей. Он подчеркнул, что это будет знаком уважения и внимания к старшему поколению.

Ранее юрист заявила, что бабушки и дедушки могут уйти в отпуск по уходу за ребенком, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

