Политолог: Британцев не будет волновать отправка ракет Storm Shadow Украине

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским предложит Киеву дальнобойное оружие. Он не стал уточнять о каких видах вооружения может идти речь. Ананьева считает, что рядовые британцы не будут разбираться в этих вопросах.

«В январе проводилось исследование и 63 процента британцев одобрили поставку истребителей Украине, против – 10 процентов. У людей свои проблемы. Денег нет. Народ не будет разбираться с дальнобойным оружием. Думаете, рядовой британец понимает последствия его передачи? С одной стороны, Сунака прессуют госслужащие, которым он готов поднять зарплату на 3-4 процента, а инфляция сейчас 10,5 процента. Бастуют медсестры, учителя, спасатели, пожарные. С другой стороны, его прессуют военные и правые депутаты, которые говорят о повышение расходов на оборону до трех процентов ВВП. Сунак отказывает и тем, и другим. В марте они будут обсуждать бюджет. Финансовый год начинается с апреля. Будет ясно, кому он даст денег, а кому не даст», - сказала Ананьева.

Собеседница НСН отметила, что у главы британского кабмина низкий рейтинг.

«У Сунака низкий рейтинг, как и у консервативной партии тоже. Там очень плохая экономическая ситуация. Недавний прогноз МВФ говорит о том, что Британия из стран большой семерки находится в худшем положении. Экономический рост будет минус 0,6% ВВП», - резюмировала Ананьева.

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в беседе с НСН предположил, что речь может идти о ракетах Storm Shadow дальностью от 450 до 500 километров, идущие на малых высотах.

