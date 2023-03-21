В Госдуме предупредили Запад о последствиях в случае применения Украиной снарядов с ураном

Планируемые поставки Киеву таких снарядом говорят о том, что у некоторых западных политиков отсутствует инстинкт самосохранения, заявил Морозов в беседе с РИА Новости.

По его словам, ответ Москвы на применение боеприпасов с обедненным ураном будет «вполне обогащенным». Парламентарий призвал «не будить ядерное лихо России».

О поставках Украине боеприпасов с ураном 21 марта сообщила замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу предупредил о риске ядерной эскалации. По его словам, у России есть чем ответить на поставки Украине боеприпасов с ураном, передает НСН.

